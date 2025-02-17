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Комаров из «Салавата» о 1-м голе в сезоне: «Когда забивает защитник, играющий в четвертой паре – на душе счастье!»

«Выиграли классный матч! Здорово, у меня положительные эмоции. Первая шайба в сезоне? Когда забивает защитник, который играет в четвертой паре, да и немного, это всегда радость, на душе счастье! Четыре шайбы из пяти забросили защитники? Да просто защитники классно сегодня бросали, элитно, с проницательным броском (смеется)», – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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