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В России рассматривают идею введения "отцовского капитала"

В России рассматривают идею введения "отцовского капитала"

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ предлагает ввести "отцовский" или "многодетный" капитал в размере 1 млн рублей для семей, которые рождают или усыновляют третьего и последующих детей.

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