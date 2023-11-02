В России рассматривают идею введения "отцовского капитала"

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ предлагает ввести "отцовский" или "многодетный" капитал в размере 1 млн рублей для семей, которые рождают или усыновляют третьего и последующих детей.
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