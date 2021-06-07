Сказка для двоих

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Я живу с предателем, и это норма для мужчин?

Яна, добрый день! вот и мне очень захотелось написать в любимую рубрику.В письме мужа, который поссорился с женой из-за того, допустимо ли отдавать родных в ПНИ была целая ветка о том, что мужчины в большинстве своём так и сделают почти все.

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