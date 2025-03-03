Татарстан занял 6-е место в ПФО по уровню пенсий

К началу 2025 года средняя пенсия в Татарстане составила 22 999,18 рубля. В Приволжском федеральном округе республика заняла 6-е место по этому показателю, а в целом по России – 37-е, следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
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