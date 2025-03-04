Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что КТК отказывается продавать сортовой уголь населению по прежним ценам. По его словам, ко...

❗️Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении неустановленного круга лиц из руководства "Кузбасстопливосбыта" (КТС) и "Кузбасской топливной компании" (КТК) из-за ситуации с поставками сортового угля населению, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.