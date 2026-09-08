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Царьград

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"Прогресс" создаст модуль для превращения катера в беспилотник

"Прогресс" создаст модуль для превращения катера в беспилотник

Научно-производственный комплекс "Прогресс" в Мурманской области разработает модуль "Искра", позволяющий превращать катера в безэкипажные.

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