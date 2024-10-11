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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о том, что Хвича в 4-й раз стал игроком месяца в Серии А: «Это говорит о его стабильности, мастерстве, хладнокровии. Честь ему и хвала» 

Вингер «Наполи» выиграл этот приз в 4-й раз. «Очень сложно получить признание у итальянской прессы — нужно быть на голову сильнее остальных.

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