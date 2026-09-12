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Участник Олимпиады-2012 борец Ноев умер в 38 лет

Участник Олимпиады-2012 борец Ноев умер в 38 лет

Борец вольного стиля Николай Ноев умер 12 сентября в возрасте 38 лет. О смерти спортсмена сообщает ЯСИА со ссылкой на «Спорт Якутии» Причина смерти не названа.

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