Медвежий угол
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Медвежий угол

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Думаю, "элита" просто боится возрождения Красного знамени СССР: в Госдуме предложили сделать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС РФ

Думаю, "элита" просто боится возрождения Красного знамени СССР: в Госдуме предложили сделать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС РФ

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, всем прекрасно известно, что у наших ребят в известном всем месте особой популярностью пользуется знамя Победы и Красный стяг СССР с серпом и молотом.

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Господин Милонов всё ближе становится сподвижником Байдена,оба &quot;друзья по несчастью&quot;!
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читай книжки, сопля егешная
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