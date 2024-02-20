Думаю, "элита" просто боится возрождения Красного знамени СССР: в Госдуме предложили сделать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС РФ

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, всем прекрасно известно, что у наших ребят в известном всем месте особой популярностью пользуется знамя Победы и Красный стяг СССР с серпом и молотом.
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