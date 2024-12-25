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И всё-таки не понимаю

И всё-таки не понимаю

Виктор Анисимов И всё таки я не понимаю, зачем наше правительство невзирая на растущее недовольство нашего народа пошло на поставки бесплатной электроэнергии Абхазии? У нас в России что, нет других проблем как обеспечивать наглых абхазов бесплатным электричеством? Проблем больше чем дохрена, и решать их надо незамедлительно, это и неконтролируемый рост цен на основные продукты питания, это и нищенские пенсии наших пенсионеров, это и огромный рост тарифов на услуги ЖКХ, и также необоснованный рост тарифов на электроэнергию в России.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Наше правительство? Хватит надоели. «Наше» правительство барыжит!
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8 час.
Анфиса Иванова
Согласна с &quot; блядским дармовым аукционом... &quot; !  Ну сколько можно так дербанить именно свой народ в угоду..., В угоду чего  - дружбанских границ ?  Ну что на самом деле мы поимели от нашего многодесятилетнего попечительства этих всех жадных едоков российского щедрого стола???!!!  Глядя на таблицу плакать хочется...  Да и без таблицы тошно.
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8 час.
Александр Шипилов
&quot;Проблем больше чем дохрена, и решать их надо незамедлительно, это и неконтролируемый рост цен на основные продукты питания, это и нищенские пенсии наших пенсионеров, это и огромный рост тарифов на услуги ЖКХ, и также необоснованный рост тарифов на электроэнергию в России.&quot; Согласен с автором.
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7 час.

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