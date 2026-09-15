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Царьград

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Пророчество сбылось. Глобальный топливный кризис уже наступил - чего ждать

Пророчество сбылось. Глобальный топливный кризис уже наступил - чего ждать

Американские нефтяные магнаты ещё несколько месяцев назад предупреждали о том, что глобальный топливный кризис близко.

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