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Во сколько играют Марсель – Монако, Лига 1 Франция, 28 января, время начала матча

В субботу, 28 января, сыграют Марсель и Монако в 20 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».

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