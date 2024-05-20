РИА Новости: пленный ВСУ сообщил о никакой обороне под Харьковом

Попавший в плен украинский военнослужащий - пограничник Андрей Шоланки - заявил, что система оборонительных рубежей в Харьковской области была совершенно непригодной для отражения наступления российской армии.
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