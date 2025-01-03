ТАСС/Александр Полегенько В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотника атаковать дом, который осматривал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник ВСУ попытался атаковать дом, в котором находился Гладков
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Ведь же знают где Гладков или ещё кто-нибудь,значить есть наводчики среди людей которые живут там и наводят.Сколько крыс завелось как началась война да ещё какие продажные.Живут на нашей земле,ходят и здороваются за руку,а прексный день просто продают.
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18 час.
АХ
Александр Харченко
Гладков наверное шапкой сбил дрон, ну автор и пиздабол
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16 час.
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