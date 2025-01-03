Беспилотник ВСУ попытался атаковать дом, в котором находился Гладков

ФЮ

Фаина Юсупова

Ведь же знают где Гладков или ещё кто-нибудь,значить есть наводчики среди людей которые живут там и наводят.Сколько крыс завелось как началась война да ещё какие продажные.Живут на нашей земле,ходят и здороваются за руку,а прексный день просто продают.