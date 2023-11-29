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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии UFC Fight Night в разработке на 11 февраля (Full Send)

Об этом стало известно после выхода подкаста Full Send с участием президента UFC Даны Уайта. Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена может стать главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 11 февраля.

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