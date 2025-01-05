В ЕС в рамках проекта по борьбе с вредителями начнутся эксперименты

Проект по борьбе с вредителями Horizon Europe (IPMorama), запущенный в сентябре 2024 года, начнет испытания и научные эксперименты в этом году, а также разработает «многогранную дорожную карту» на следующий год, 5 января сообщает сетевое издание Agriland.
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