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Украинский военный заявил, что отстаивает Чернигов, чтобы «русские не разрушили Макдоналдс»

Украинский военный заявил, что отстаивает Чернигов, чтобы «русские не разрушили Макдоналдс»

Чем только не объясняют украинские солдаты свое участие в боевых действиях. Так, в одном из Telegram-каналов молодой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывает, почему он собирается защищать Чернигов «до последней капли крови».

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