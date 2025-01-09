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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции X5 взлетели на 7% после возобновления торгов на Мосбирже

Акции X5 взлетели на 7% после начала торгов ими 9 января, до 3000 рублей. Ранее на Мосбирже торговались депозитарные расписки нидерландского юрлица, но торги ими были приостановлены в апреле 2024 года из-за принудительной перерегистрации в Россию.

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