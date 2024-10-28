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Мэр Белгорода Демидов: велодорожки появятся на правом берегу Центрального пляжа после реконструкции

Мэр Белгорода Демидов: велодорожки появятся на правом берегу Центрального пляжа после реконструкции

Улучшение инфраструктуры, велодорожки, высадка новых растений — все это включено в программу реконструкции правого берега Центрального пляжа в Белгороде, рассказал мэр города Валентин Демидов, пишет «Бел.

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