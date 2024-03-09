«Моя жизнь – это путь тореадора»: Костомаров представил фильм о себе

В Москве состоялась премьера документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды», в котором рассказывается история олимпийского чемпиона в танцах на льду, восстановившегося после тяжелой болезни и ампутации конечностей.
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