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Винтовка SIG Sauer Trax

Винтовка SIG Sauer Trax

В 2020 году на выставке SHOT Show компания SIG Sauer представила охотничью винтовку SIG Cross, которая стала одним из наиболее заметных экспонатов выставки в разделе длинноствольного охотничьего нарезного оружия.

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