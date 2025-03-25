Винтовка SIG Sauer Trax

В 2020 году на выставке SHOT Show компания SIG Sauer представила охотничью винтовку SIG Cross, которая стала одним из наиболее заметных экспонатов выставки в разделе длинноствольного охотничьего нарезного оружия.
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