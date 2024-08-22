Показан обновленный кроссовер Hyundai Alcazar[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Незнакомый нам кроссовер Hyundai Alcazar — это удлиненный на 150 мм вариант Креты второго поколения, у которого есть третий ряд сидений.
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