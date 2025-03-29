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Царьград

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Там "ад" какой-то: Невероятная бомбардировка. Эшелоны скорых. Накрыли очень важных "шишек" из СБУ. Уничтожен главный французский рассадник

Там "ад" какой-то: Невероятная бомбардировка. Эшелоны скорых. Накрыли очень важных "шишек" из СБУ. Уничтожен главный французский рассадник

В ночь на 29 марта русская армия продолжила наносить удары по военным объектам по тылам ВСУ. Пятые сутки массированной бомбардировки Днепропетровской области.

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