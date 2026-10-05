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Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Алькарасом, Рублев и Хачанов – со Зверевым

Опубликована сетка «Мастерса» в Шанхае, который пройдет с 7 по 18 октября. В верхней четверти сыграют Александр Зверев (1), Андрей Рублев (23) и Карен Хачанов (26).

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