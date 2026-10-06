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Смоленск 2.0

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Сенатор от Смоленской области возглавил городской округ Подмосковья

Сенатор от Смоленской области возглавил городской округ Подмосковья

Бывший сенатор от Смоленской области Руслан  Смашнев продолжит карьеру в Подмосковье. 5 октября Руслан Владимирович Смашнев назначен на пост временно исполняющего полномочия главы городского округа Долгопрудный.

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