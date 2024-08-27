Российское кино и креативная экономика заинтересовали Панаму

Развитие связей в сфере кинематографии и «креативной экономики» является целью для Панамы, сообщила 27 августа находящаяся с визитом в России замминистра культуры страны Арианне Бенедетти в ходе Московской международной недели кино.
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