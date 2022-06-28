MeMo-Logic

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Американский суд приговорил подругу Эпштейна Максвелл к 20 годам тюрьмы

Американский суд приговорил подругу Эпштейна Максвелл к 20 годам тюрьмы

Судья Апелляционного суда второго округа США Элисон Натан огласила приговор в отношении британской светской львицы Гилейн Максвелл, являвшейся подругой и сообщницей покойного миллиардера финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальных преступлениях .

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