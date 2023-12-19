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Дмитрий Шнякин: «Желудок подвел в одной трансляции. Сказал: давайте посмотрим бой кикбоксеров в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде успел»

Дмитрий Шнякин: «Желудок подвел в одной трансляции. Сказал: давайте посмотрим бой кикбоксеров в напряженной тишине. И рванул в туалет! Вроде успел»

– Самый сложный футбольный матч, на котором пришлось работать, и почему он таковым стал? – Любой матч, на который приходил сонным.

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