Amazon собрал тысячный спутник и обещает запустить интернет через несколько недель, несмотря на провал с орбитальной группировкой

Завод в Керкленде вышел на темп 27 аппаратов в неделю, но с июля на орбите так и осталось 396 спутников Amazon преодолел символический рубеж: завод компании в Керкленде (Вашингтон) выпустил тысячный спутник для низкоорбитальной группировки Kuiper.
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