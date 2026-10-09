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Amazon собрал тысячный спутник и обещает запустить интернет через несколько недель, несмотря на провал с орбитальной группировкой

Amazon собрал тысячный спутник и обещает запустить интернет через несколько недель, несмотря на провал с орбитальной группировкой

Завод в Керкленде вышел на темп 27 аппаратов в неделю, но с июля на орбите так и осталось 396 спутников Amazon преодолел символический рубеж: завод компании в Керкленде (Вашингтон) выпустил тысячный спутник для низкоорбитальной группировки Kuiper.

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