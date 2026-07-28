В БГМУ создали стол для восстановления нейрональных связей после инсульта

В Башкирском государственном медицинском университете создали стол для нейрореабилитации пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговых и спинномозговых травм, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, детского церебрального паралича и других заболеваний.
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