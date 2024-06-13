Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Кудрявцев
    Так ведь не на курорт дяденьки поехали, а на войну. А там стреляют и убивают.Захарова: Удар по...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вопрос, поему они не предложили установить "народным" избранникам зарплаты со всеми выплатами, льготами, привилегиями...Зарплату «на руки...
  • Mikhail Stepanov
    Этот соросовский говнюк еще хамит и торгуется?!!Пашинян: Армения ...

В мире 14 июня проводится День донора крови

В мире 14 июня проводится День донора крови

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его цель — привлечь внимание общественности к необходимости безопасной крови и ее продуктов, а также к важности безвозмездного добровольного донорства для национальных систем здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх