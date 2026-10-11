Валерия рассказала, как Иосиф Пригожин похудел и избавился от храпа

Певица Валерия сообщила, что ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, заметно похудел. По ее словам, это положительно сказалось на самочувствии супруга - вернулись бодрость и активность, как будто он сбросил еще и несколько лет.
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