Ещё 13 жутковатых фактов, от которых становится не по себе

Почему чихать опасно? Сколько людей погибает от плохого почерка врачей? И что будет показывать CNN в случае конца света? Подавляя чихание, есть шанс повредить органы в голове: вас может ждать разрыв кровеносных сосудов глаза, разрыв барабанных перепонок и даже разрыв аневризмы головного мозга.