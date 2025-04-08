Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 23 раза за сутки

Украинские националисты атаковали территорию ДНР 23 раза за сутки, выпустив 56 боеприпасов. Об этом сообщило управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.
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