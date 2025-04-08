Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 23 раза за сутки

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 23 раза за сутки

Украинские националисты атаковали территорию ДНР 23 раза за сутки, выпустив 56 боеприпасов. Об этом сообщило управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.

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