Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Таких  "друзей"  за  ххх, да в музей. А лучше  выстроить и очередью из автоматаПучок за пятачок:...
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Пан Арестович снова вытащил из переполненных шаровар протухшую методичку...

Примерно  раз  в  год  широко  известный    в  узких  кругах   пан  Арестович        достаёт   из  широких    штанин  из   переполненных     шароваров   протухшую  методичку    пана  Бжезинского   "Без  Украины     Россия  не  империя",  и  начинает  вещать,  что   если         Россия  и  Украина   объединяться,  то   это  будет  ого-го!Так,  на  днях  Люсинда    снова   в  беседе  с  дурналистами       заявила,  что  "Каждой  отдельной   страны  Россия  бесконечно  сильнее.

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