Юрист Хаминский: Обвинения в уплате налогов – не самые страшные последствия для Ивлеевой

Мы все стали свидетелями многосерийного триллера под названием «Взлет и падение Анастасии Ивлеевой». Только что она была «звездой», кумиром миллионов, и вдруг одно неосторожное движение – и сказочно богатой и счастливой жизни наступает, похоже, конец.