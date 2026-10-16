В Бразилии 12 октября трагически закончилась прогулка 21-летнего Кайка де Оливейра Гомеса и 19-летней Кеври Келлем Диас Силвы у водопада Кашоэйра-да-Лимейра: они погибли, упав с 85-метровой высоты после того, как девушка потеряла равновесие.