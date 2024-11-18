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Дэвис: ракеты ATACMS повторят судьбу предыдущих западных вооружений Украины

Дэвис: ракеты ATACMS повторят судьбу предыдущих западных вооружений Украины

Разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по России не изменит положения ВСУ, эти ракеты будут уничтожены так же, как и другое вооружение, поставляемое украинской армии Соединенными Штатами.

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