Эвенский свадебный обряд «Манаридяк», бытующий у коренных жителей Магаданской области, вошел в Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.
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