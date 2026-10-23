Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что передача искусственному интеллекту всех этапов выполнения задачи может снизить качество контроля, даже если окончательное решение формально принимает сотрудник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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