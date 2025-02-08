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Головин о том, почему Закария – капитан «Монако»: «Он знает 4-5 языков, ему легче коммуницировать»

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед этим сезоном и решили, что капитаном будет Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом.

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