Расчет "Мста-С" уничтожил миномет и склад с боеприпасами ВСУ под Красноармейском

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил миномет и склад с боеприпасами ВСУ на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны России.
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