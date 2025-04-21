Полиция в Петербурге проверила «резиновые» хостелы

Правоохранители искали нелегальных мигрантов В Петербурге сотрудники экономической полиции провели профилактический рейд, проверив деятельность сразу нескольких хостелов в различных районах города, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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