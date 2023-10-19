В РФ выявили мошенничество с ДМС

В России выявили мошенничество в ДМС в 5% счетов от российских поликлиник, пишет «Прайм» со ссылкой на одного из крупных разработчиков страховых IT-решений на основе искусственного интеллекта Mains Lab (ГК «Mainsgroup»).
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