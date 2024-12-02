Врач призвал не игнорировать скрытые симптомы рака полости рта

Рак полости рта встречается у мужчин встречается в два раза чаще, чем у женщин. Консультант по вопросам стоматологического общественного здравоохранения в Public Health Wales, доктор Пол Броклхерст призвал не игнорировать скрытые симптомы этого заболевания в комментарии изданию Wales Online.