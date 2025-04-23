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Царьград

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Наталья Ченцова возглавила музей Юрия Гагарина в Смоленской области

Наталья Ченцова возглавила музей Юрия Гагарина в Смоленской области

Наталья Ченцова назначена директором музея-заповедника Юрия Гагарина в Смоленской области. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что с новым руководителем музей будет развивать программы для детей и молодежи, знакомя их с культурным наследием и подвигами космонавта.

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