Эксперт объяснил россиянам, когда нужно менять автомобиль

Для этого нужно учитывать несколько факторов От чего зависит оптимальный срок замены автомобиля, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель по развитию бизнеса проекта «Автотека» Константин Болдырев.
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