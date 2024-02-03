Лидеры Франции и Италии повлияли на решение Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поменял свое решение по выделению ЕС Украине 50 миллиардов евро после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которые значительно повлияли на его мнение.
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