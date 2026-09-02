"Евгений Пригожин всех переиграл": Подоляку привлекли к откровенной лжи

Историю о сенсационной записи с погибшим Евгением Пригожиным активно распространяют в Сети. Но на чём на самом деле базируется этот "эксклюзив" и при чём тут военблогер Юрий Подоляка?"Сенсационное интервью" Евгения Пригожина, которое якобы много лет хранилось в тайне, неожиданно всплыло в соцсетях.
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