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В «Вере» обретают веру в жизнь: Астраханскому социально-реабилитационному центру – 30 лет

В «Вере» обретают веру в жизнь: Астраханскому социально-реабилитационному центру – 30 лет

С юбилеем сотрудников и воспитанников поздравил глава региона. В ходе рабочей поездки в город Харабали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера».

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