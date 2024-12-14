В «Вере» обретают веру в жизнь: Астраханскому социально-реабилитационному центру – 30 лет

С юбилеем сотрудников и воспитанников поздравил глава региона. В ходе рабочей поездки в город Харабали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера».
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